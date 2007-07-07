Китайский инвестор едет покупать ”Бенфику”

Футбольный клуб "Бенфика" (г.Лиссабон) может быть продан китайской компании, название которой пока не сообщается. Инвесторы из Китая планируют прилететь в Португалию в ближайшие дни для переговоров с правлением "Бенфики", а тем временем Лиссабонская фондовая биржа уже приостановила торговлю акциями клуба, передает Associated Press со ссылкой на португальские СМИ.

Лиссабонская "Бенфика" - одна из самых популярных и знаменитых футбольных команд Португалии, которая неоднократно побеждала в национальном чемпионате, причем в последний раз - в 2005 г. Кроме того, "Бенфика" была обладателем Кубка чемпионов - самого престижного клубного футбольного трофея в Европе - в 1961 г. и 1962 г., когда за команду выступал легендарный Эйсебио. На фондовую биржу футбольный клуб "Бенфика" вышел в мае 2007 г., а уже в июне с.г. португальский магнат Джо Берарду сделал первое предложение о покупке "Бенфики", по которому стоимость лиссабонского клуба была оценена в 52,5 млн евро.

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