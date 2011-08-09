К бою с Адемеком Кличко может готовиться и в Киеве

Лидер партии "УДАР", чемпион мира по боксу Виталий КЛИЧКО может продолжить подготовку к сентябрьскому поединку с польским боксером Томашом АДАМЕКОМ в Киеве .

Об этом В.КЛИЧКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Если будет необходимо, я могу провести подготовку и в Киеве", - сказал В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 6 августа В.КЛИЧКО в связи с арестом экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО приостановил подготовку к сентябрьскому поединку с польским боксером Т.АДАМЕКОМ и вернулся из Австрии в Киев.

"Узнав о том, что происходит в Украине, я приостановил подготовку к бою и вернулся в Киев, поскольку понимаю, что настоящий бой за демократические ценности развернется именно здесь - в Украине, и я не могу быть посторонним наблюдателем в такой ситуации", - заявил В.КЛИЧКО.

Бой В.КЛИЧКО и Т.АДАМЕКОМ за титул чемпиона по версии WBC состоится 10 cентября 2011 года на муниципальном стадионе Вроцлава (Польша).