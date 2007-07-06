У донецких и киевских болельщиков на Суперкубке даже пляжи будут отдельными

Охранять общественный порядок 10 июля, в день проведения в Одессе футбольного матча за Суперкубок Украины, будут 2 тыс. 142 сотрудника милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника областного управления Министерства внутренних дел Дмитрий ФУЧЕДЖИ.

По его словам, «в основном будут задействованы местные силы милиции. Впрочем, бойцы спецназа из Винницы уже неделю находятся в Одессе - они участвуют в охране порядка в курортных зонах».

Д.ФУЧЕДЖИ уточнил, что донецкий клуб «Шахтер» подал заявку на приезд в Одессу свыше 10 тыс. своих фанатов, а киевское «Динамо» - около 1,2 тыс. Планируется, что болельщики прибудут во вторник утром, перед матчем гости из столицы успеют отдохнуть на пляжах в районе на 13-й станции Большого Фонтана, а донбасские болельщики - на «Ланжероне».

Полковник Д.ФУЧЕДЖИ заверил, что работники милиции сделают все необходимое, чтобы потоки фанов разных команд не пересекались. Возможно, что улица Приморская будет закрыта для движения транспорта: на ней остановятся автобусы, которые доставят болельщиков.