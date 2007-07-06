Воронин надел футболку Ливерпуля (фото)

В пятницу 6 июля форвард сборной Украины Андрей Воронин был представлен как игрок "Ливерпуля". Принципиальная договоренность о переходе футболиста из немецкого "Байера" была достигнута еще в феврале, но окончательно все формальности улажены только сейчас, сообщает Лента.ру . Подробности личного контракта Воронина неизвестны.

Срок соглашения нападающего с "Байером" истек по окончании сезона-2006/07, поэтому "Ливерпулю" он достался бесплатно. Воронин выступал за немецкий клуб на протяжении последних трех лет, а до этого играл за такие команды бундеслиги как "Кельн", "Майнц" и менхенгладбахская "Боруссия".

В составе сборной Украины 27-летний форвард дебютировал в марте 2002 года. На чемпионате мира - 2006, где украинцы дошли до 1/4 финала, Воронин принял участие в четырех матчах.

На официальном представлении игрока главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес отметил, что Воронин умеет находить свободные зоны в обороне соперника, обладает высокой скоростью и умением забивать голы, а также активно помогает обороне своей команды.