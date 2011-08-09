Шевченко вошел в десятку лучших бомбардиров Украины

Мяч, забитый в матче с «Карпатами», стал для Андрея Шевченко 79-м в рамках чемпионата Украины. Этот показатель позволил нападающему «Динамо» выйти на девятое место среди лучших бомбардиров отечественного первенства. Учитывая количество сыгранных матчей (160), Шевченко может похвастать высокой средней результативностью – нападающий забивает один мяч в каждой второй игре.

Отметим, что лидером в данном рейтинге является Сергей Ребров (123 мяча), из действующих футболистов превзойти его результат могут нападающие «Арсенала» Максим Шацких (111) и Андрей Воробей из «Металлиста» (105).

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)