Бегун без ног будет участвовать в Чемпионате мира

Спринтер из ЮАР Оскар Писториус, известный в мире под прозвищем Blade Runner ["Бегун без ног"], станет первым человеком с ампутированными конечностями, который примет участие в чемпионате мира наравне со всеми, сообщает Би-би-си.

24-летний Писториус потерял ноги ниже коленей в младенческом возрасте, так как от рождения не имел костей в этой области.

Спортсмен уже выиграл несколько золотых медалей Паралимпийских игр, однако должен был пройти через Спортивный арбитражный суд, чтобы быть допущенным к обычным соревнованиям.

Международная ассоциация легкой атлетики утверждала, что его протезы из углеводородного волокна дают ему необоснованное преимущество перед другими спортсменами.