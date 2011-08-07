Шева: мы и болельщики «Динамо» получили тяжёлый удар

Форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко заявил, что его разговор на повышенных тонах с главным тренером команды Юрием Сёминым в матче против "Рубина" в Казани в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов был надуман кем-то со стороны.

"Не знаю, наверное, кому-то выгодно из этого раздувать скандал, - передаёт слова Шевченко "Чемпионат.com". - Никакого конфликта с Юрием Сёминым нет. У нас с тренером взаимное уважение, поэтому возвращаться к этому эпизоду не вижу больше смысла. В играх с "Рубином" мы и болельщики "Динамо" получили тяжёлый удар. Теперь надо смириться, пережить этот кошмар и жить дальше. Через игры в чемпионате также будем готовиться к матчам в Лиге Европы против "Литекса".