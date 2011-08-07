Поляки запретили пиво на Евро-2012

Сенат Польши проголосовал против поправки в Закон о безопасности на массовых мероприятиях, которая могла бы разрешить продажу низкоалкогольных напитков на футбольных матчах, в т.ч. во время поединков Евро-2012, сообщает Сегодня.

На прошлой неделе эту поправку принял польский парламент. Однако Сенат забраковал продажу на аренах "легкого" пива. Наибольшую полемику в ходе дискуссии вызвал вопрос о возможности распространения на стадионах напитков, содержащих до 3,5 процентов алкоголя, в том числе во время футбольных матчей.

На чемпионате мира-2010 в ЮАР пиво было разрешено и продавалось прямо на стадионах.