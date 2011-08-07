Результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлист вышел на первое место

Завершились очередные матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу Таврия - Оболонь 0:0 Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Клейтон 77 - Гитченко 88) Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43). Напомним, что ранее сыграли... Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.) Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44) ...а сегодня тур завершат Шахтер (10) - Кривбасс (9) Динамо (8) - Карпаты (1) Ворскла (9) - Арсенал (6)

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