Результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
08:22, 07 августа 2011Спорт
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Металлист вышел на первое место
Завершились очередные матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу
Таврия - Оболонь 0:0
Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Клейтон 77 - Гитченко 88)
Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43).
Напомним, что ранее сыграли...Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)
Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44)
...а сегодня тур завершат
Шахтер (10) - Кривбасс (9)
Динамо (8) - Карпаты (1)
Ворскла (9) - Арсенал (6)
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