Результаты матчей 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

08:22, 07 августа 2011
Спорт
4529

Металлист вышел на первое место

Завершились очередные матчи 5-го тура Чемпионата Украины по футболу

Таврия - Оболонь 0:0

Металлист - Александрия 2:1 (Кристальдо 40, Клейтон 77 - Гитченко 88)

Черноморец - Днепр 1:1 (Бурдужан 90+1 - Джулиано 43).

Напомним, что ранее сыграли...

Заря - Металлург 1:0 (Чечер 90+3 авт.)

Ильичевец - Волынь 1:2 (Фомин 73 - Майкон 39, 44)

...а сегодня тур завершат

Шахтер (10) - Кривбасс (9)

Динамо (8) - Карпаты (1)

Ворскла (9) - Арсенал (6)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter