”Шахтер” назвал цену свободы Матузалема

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) согласится на свободный переход в бразильского полузащитника Франселино МАТУЗАЛЕМА в другую команду только за 25 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении клуба, обнародованном его пресс-службой.

"В личном контракте, заключенном между МАТУЗАЛЕМОМ и ФК "Шахтер", есть условие, согласно которому футболист может беспрепятственно перейти в другой клуб, если сумма предлагаемого трансфера будет составлять не менее 25 миллионов евро", - говорится в заявлении клуба.

При этом в документе подчеркивается, что "в случае, если переход футболиста произойдет без согласия ФК "Шахтер", согласно Правилам ФИФА "По статусу и трансферу игроков", новый клуб будет ответственным за выплату этой суммы "Шахтеру" в качестве компенсации за причиненный ущерб.

ФК "Шахтер" указывает, что слухи о том, что клубу якобы предлагались за трансфер Ф.МАТУЗАЛЕМА 10-12 миллионов евро "не имеют под собой никаких оснований".

"Для того чтобы развеять многочисленные слухи и спекуляции, мы сообщаем, что за все время пребывания МАТУЗАЛЕМА в "Шахтере" клубу поступало только два предложения: от итальянского клуба "Палермо" на сумму 7 миллионов долларов и испанской "Сарагосы" - 8 миллионов долларов", - отмечается в заявлении. При этом ФК "Шахтер акцентирует, что "испанский клуб ограничился только телефонным разговором и предложил выплачивать вышеуказанную сумму частями в течение трех лет". "Вполне естественно, что подобные предложения не заинтересовали руководство ФК "Шахтер", - уточняет донецкий клуб.

ФК "Шахтер" информирует, что "истерия вокруг данного вопроса постоянно раздувается агентами МАТУЗАЛЕМА и подстрекается вышеназванными клубами, которые таким образом хотели бы получить футболиста за приемлемые для себя деньги".

"Мы уже неоднократно заявляли, что подобный шантаж не увенчается успехом. Если договор между ФК "Шахтер" и Франселино МАТУЗАЛЕМОМ будет нарушен, то мы оставляем за собой право требовать дисциплинарных санкций согласно регламенту ФИФА, как против самого футболиста, так и против клуба, заключившего с ним контракт", еще раз подчеркивает руководство "Шахтера".

"Личный контракт с МАТУЗАЛЕМОМ соблюдался и соблюдается нами неукоснительно, и мы вправе требовать того же с другой стороны", - говорится в заключение заявления ФК "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад капитан команды "Шахтер" (Донецк) бразилец Ф.МАТУЗАЛЕМ самовольно покинул тренировочные сборы команды в Швейцарии и уехал в Италию. Его футбольные агенты проинформировали руководство "Шахтера" о том, что Ф.МАТУЗАЛЕМ намерен покинуть команду и перейти в испанскую "Сарагосу". В ответ "Шахтер" выдвинул ультиматум: или Ф.МАТУЗАЛЕМ возвращается в клуб или он будет дисквалифицирован согласно регламенту ФИФА.