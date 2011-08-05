Украинские клубы узнали соперников в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка раунда плей-оф Лиги Европы. В плей-офф квалификации сыграют сразу пять украинских команд.

Металлист – Сошо

Ворскла – Динамо Бухарест

ПАОК - Карпаты

Днепр - Фулхем

Литекс - Динамо Киев

Все пары:

Макакаби – Панатинаикос

Атлетко – Гимараэш

Шемрок Роверс – Партизан

Металлист – Сошо

Бешикташ – Алания

Росенборг – АЭК Ларнака

Ворскла – Динамо Бухарест

Бурсарспор –Андерлехт

Рома – Слован Братислава

Олимпиакос Волос – ПСЖ

Легия – Спартак Москва

Экранас – Хапоель

ПАОК – Карпаты

Трабзонспор – Атлетик

Хартс – Тоттенхем

Марибор – Рейнджерс

Стяуа – ЦСК София

Нордшелланд – Стортинг

Днепр – Фулхем

Локомотив Москва – Спартак Трнава

Сьон – Селтик

Шленск – Рапид Бухарест

Литекс – Динамо

Лацио – Работнички

Насьональ – Бирмингем

ПСВ – Рид

Тун – Сток Сити

Олесунн – Алкмаар

Васлуй – Спарта Прага

Омония - Зальцбург

Зестапони – Брюгге

Ганновер – Севилья

ХИК – Шальке

Динамо Тбилиси – АЭК Афины

Ренн – Црвена Звезда

Газ-Метан – Аустрия Вена

Брага – Янг Бойз

Стандарт - Хельсинборг

Матчи раунда плей-офф пройдут 18 и 25 августа, а победители своих пар получат право сыграть в групповом этапе, который стартует 15 сентября.