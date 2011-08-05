Украинские клубы узнали соперников в Лиге Европы
Матчи пройдут 18 и 25 августа
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка раунда плей-оф Лиги Европы. В плей-офф квалификации сыграют сразу пять украинских команд.
Металлист – Сошо
Ворскла – Динамо Бухарест
ПАОК - Карпаты
Днепр - Фулхем
Литекс - Динамо Киев
Все пары:
Макакаби – Панатинаикос
Атлетко – Гимараэш
Шемрок Роверс – Партизан
Металлист – Сошо
Бешикташ – Алания
Росенборг – АЭК Ларнака
Ворскла – Динамо Бухарест
Бурсарспор –Андерлехт
Рома – Слован Братислава
Олимпиакос Волос – ПСЖ
Легия – Спартак Москва
Экранас – Хапоель
ПАОК – Карпаты
Трабзонспор – Атлетик
Хартс – Тоттенхем
Марибор – Рейнджерс
Стяуа – ЦСК София
Нордшелланд – Стортинг
Днепр – Фулхем
Локомотив Москва – Спартак Трнава
Сьон – Селтик
Шленск – Рапид Бухарест
Литекс – Динамо
Лацио – Работнички
Насьональ – Бирмингем
ПСВ – Рид
Тун – Сток Сити
Олесунн – Алкмаар
Васлуй – Спарта Прага
Омония - Зальцбург
Зестапони – Брюгге
Ганновер – Севилья
ХИК – Шальке
Динамо Тбилиси – АЭК Афины
Ренн – Црвена Звезда
Газ-Метан – Аустрия Вена
Брага – Янг Бойз
Стандарт - Хельсинборг
Матчи раунда плей-офф пройдут 18 и 25 августа, а победители своих пар получат право сыграть в групповом этапе, который стартует 15 сентября.