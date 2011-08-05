Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

14:17, 05 августа 2011
Спорт
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Обидчики Динамо едут во Францию

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Чемпионский путь:

"Висла" (Польша) - АПОЭЛ (Кипр)

"Маккаби" (Израиль) - "Генк" (Бельгия)

"Динамо" (Хорватия) - "Мальме" (Швеция)

"Копенгаген" (Дания) - "Виктория" (Чехия)

БАТЭ (Беларусь) - "Штурм" (Австрия)

Путь представителей лиг:

"Оденсе" (Дания) - "Вильярреал" (Испания)

"Твенте" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия)

"Арсенал" (Англия) - "Удинезе" (Италия)

"Бавария" (Германия) - "Цюрих" (Швейцария)

"Лион" (Франция) - "Рубин" (Россия)

Первые матчи этого этапа пройдут 16 и 17 августа, ответные встречи состоятся 23 и 24 августа.

 

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