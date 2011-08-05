Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Обидчики Динамо едут во Францию

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чемпионский путь: "Висла" (Польша) - АПОЭЛ (Кипр) "Маккаби" (Израиль) - "Генк" (Бельгия) "Динамо" (Хорватия) - "Мальме" (Швеция) "Копенгаген" (Дания) - "Виктория" (Чехия) БАТЭ (Беларусь) - "Штурм" (Австрия) Путь представителей лиг: "Оденсе" (Дания) - "Вильярреал" (Испания) "Твенте" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия) "Арсенал" (Англия) - "Удинезе" (Италия) "Бавария" (Германия) - "Цюрих" (Швейцария) "Лион" (Франция) - "Рубин" (Россия) Первые матчи этого этапа пройдут 16 и 17 августа, ответные встречи состоятся 23 и 24 августа.

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