Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
14:17, 05 августа 2011Спорт
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Обидчики Динамо едут во Францию
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Чемпионский путь:
"Висла" (Польша) - АПОЭЛ (Кипр)
"Маккаби" (Израиль) - "Генк" (Бельгия)
"Динамо" (Хорватия) - "Мальме" (Швеция)
"Копенгаген" (Дания) - "Виктория" (Чехия)
БАТЭ (Беларусь) - "Штурм" (Австрия)
Путь представителей лиг:
"Оденсе" (Дания) - "Вильярреал" (Испания)
"Твенте" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия)
"Арсенал" (Англия) - "Удинезе" (Италия)
"Бавария" (Германия) - "Цюрих" (Швейцария)
"Лион" (Франция) - "Рубин" (Россия)
Первые матчи этого этапа пройдут 16 и 17 августа, ответные встречи состоятся 23 и 24 августа.
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