Результаты матчей Лиги Европы

08:05, 05 августа 2011
Спорт
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Матчи плей-офф - 18 и 25 августа

Завершились матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Обе украинские команды прошли в следующий раунд турнира

Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Первый матч 0:0

Сент-Патрикс - Карпаты 1:3 (Зенев 22, Худобяк 64, Ощипко 83). (0:2)

***

Актобе - Алания 1:1 (1:1). По пенальти - 2:4

Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2)

Легия - Газиантепспор 0:0 (1:0)

Динамо Тбилиси - КР Рейкьявик 2:0 (4:1)

Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). По пенальти 4:3

Локомотив София - Шленск 0:0 (0:0). По пенальти 3:4

Сараево - Спарта 0:2 (0:5)

Спартак Трнава - Левски 2:1 (1:2). По пенальти 5:4

Црвена Звезда - Вентспилс 7:0 (2:1)

Фулхэм - РНК Сплит 2:0 (0:0)

Хайдук - Сток Сити 0:1 (0:1)

Стремсгодсет - Атлетико 0:2 (1:2)

Ренн - Металлург Рустави 2:0 (5:2)

Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3)

Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2)

Эльфсборг - Олесунн 1:1 (0:4)

Карабах - Брюгге 0:0 (1:4)

Сеница - Зальцбург 0:3 (0:1)

Хельсинборг - Бней-Иегуда 3:0 (0:1)

Хэкен - Насьонал 2:1 (0:3)

Брондбю - Рид 4:2 (0:2)

Тун - Палермо 1:1 (2:2)

Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3)

Вадуц - Хапоэль Т-А 2:1 (0:4)

Маккаби Т-А - Железничар 6:0 (2:0)

Олимпиакос Волос - Дифферданж 3:0 (3:0)

Ден Хааг - Омония 1:0 (0:3)

Работнички - Анортосис 1:2 (2:0)

ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0)

Яблонец - Алкмаар 1:1 (0:2)

Хартс - Пакш 4:1 (1:1)

Аустрия Вена - Олимпия Любляна 3:2 (1:1)

Гимараэш - Митьюлланд 2:1 (0:0)

***

В раунде плей-офф 18 и 25 августа участвуют:

- 35 победителей 3-го отборочного раунда,

- 17 обладателей кубков из стран, занимающих 1-17 места в рейтинге УЕФА,

- 9 обладателей 3-5 мест в первенствах стран, занимающих 1-9 места в рейтинге УЕФА,

- и 15 команд, не прошедших раунд Лиги чемпионов.

 

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