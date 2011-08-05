Результаты матчей Лиги Европы

Матчи плей-офф - 18 и 25 августа

Завершились матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы Обе украинские команды прошли в следующий раунд турнира Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Первый матч 0:0 Сент-Патрикс - Карпаты 1:3 (Зенев 22, Худобяк 64, Ощипко 83). (0:2) *** Актобе - Алания 1:1 (1:1). По пенальти - 2:4 Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2) Легия - Газиантепспор 0:0 (1:0) Динамо Тбилиси - КР Рейкьявик 2:0 (4:1) Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). По пенальти 4:3 Локомотив София - Шленск 0:0 (0:0). По пенальти 3:4 Сараево - Спарта 0:2 (0:5) Спартак Трнава - Левски 2:1 (1:2). По пенальти 5:4 Црвена Звезда - Вентспилс 7:0 (2:1) Фулхэм - РНК Сплит 2:0 (0:0) Хайдук - Сток Сити 0:1 (0:1) Стремсгодсет - Атлетико 0:2 (1:2) Ренн - Металлург Рустави 2:0 (5:2) Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3) Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2) Эльфсборг - Олесунн 1:1 (0:4) Карабах - Брюгге 0:0 (1:4) Сеница - Зальцбург 0:3 (0:1) Хельсинборг - Бней-Иегуда 3:0 (0:1) Хэкен - Насьонал 2:1 (0:3) Брондбю - Рид 4:2 (0:2) Тун - Палермо 1:1 (2:2) Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3) Вадуц - Хапоэль Т-А 2:1 (0:4) Маккаби Т-А - Железничар 6:0 (2:0) Олимпиакос Волос - Дифферданж 3:0 (3:0) Ден Хааг - Омония 1:0 (0:3) Работнички - Анортосис 1:2 (2:0) ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0) Яблонец - Алкмаар 1:1 (0:2) Хартс - Пакш 4:1 (1:1) Аустрия Вена - Олимпия Любляна 3:2 (1:1) Гимараэш - Митьюлланд 2:1 (0:0) *** В раунде плей-офф 18 и 25 августа участвуют: - 35 победителей 3-го отборочного раунда, - 17 обладателей кубков из стран, занимающих 1-17 места в рейтинге УЕФА, - 9 обладателей 3-5 мест в первенствах стран, занимающих 1-9 места в рейтинге УЕФА, - и 15 команд, не прошедших раунд Лиги чемпионов.

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