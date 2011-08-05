Результаты матчей Лиги Европы
Матчи плей-офф - 18 и 25 августа
Завершились матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы
Обе украинские команды прошли в следующий раунд турнира
Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Первый матч 0:0
Сент-Патрикс - Карпаты 1:3 (Зенев 22, Худобяк 64, Ощипко 83). (0:2)
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Актобе - Алания 1:1 (1:1). По пенальти - 2:4
Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2)
Легия - Газиантепспор 0:0 (1:0)
Динамо Тбилиси - КР Рейкьявик 2:0 (4:1)
Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). По пенальти 4:3
Локомотив София - Шленск 0:0 (0:0). По пенальти 3:4
Сараево - Спарта 0:2 (0:5)
Спартак Трнава - Левски 2:1 (1:2). По пенальти 5:4
Црвена Звезда - Вентспилс 7:0 (2:1)
Фулхэм - РНК Сплит 2:0 (0:0)
Хайдук - Сток Сити 0:1 (0:1)
Стремсгодсет - Атлетико 0:2 (1:2)
Ренн - Металлург Рустави 2:0 (5:2)
Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3)
Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2)
Эльфсборг - Олесунн 1:1 (0:4)
Карабах - Брюгге 0:0 (1:4)
Сеница - Зальцбург 0:3 (0:1)
Хельсинборг - Бней-Иегуда 3:0 (0:1)
Хэкен - Насьонал 2:1 (0:3)
Брондбю - Рид 4:2 (0:2)
Тун - Палермо 1:1 (2:2)
Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3)
Вадуц - Хапоэль Т-А 2:1 (0:4)
Маккаби Т-А - Железничар 6:0 (2:0)
Олимпиакос Волос - Дифферданж 3:0 (3:0)
Ден Хааг - Омония 1:0 (0:3)
Работнички - Анортосис 1:2 (2:0)
ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0)
Яблонец - Алкмаар 1:1 (0:2)
Хартс - Пакш 4:1 (1:1)
Аустрия Вена - Олимпия Любляна 3:2 (1:1)
Гимараэш - Митьюлланд 2:1 (0:0)
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В раунде плей-офф 18 и 25 августа участвуют:
- 35 победителей 3-го отборочного раунда,
- 17 обладателей кубков из стран, занимающих 1-17 места в рейтинге УЕФА,
- 9 обладателей 3-5 мест в первенствах стран, занимающих 1-9 места в рейтинге УЕФА,
- и 15 команд, не прошедших раунд Лиги чемпионов.