Ворскла и Карпаты прошли в плей-офф Лиги Европы

22:50, 04 августа 2011
Спорт
1994

Результаты матчей

Завершились матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Слайго Роверс - Ворскла 0:2 (Закарлюка 16, Ребенок 17). Первый матч 0:0

Сент-Патрикс - Карпаты 1:3 (Зенев 22, Худобяк 64, Ощипко 83). (0:2)

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Млада-Болеслав - АЕК Ларнака 2:2 (0:3)

Вараждин - Динамо Бухарест 1:2 (2:2)

Эльфсборг - Олесунн 1:1 (0:4)

Карабах - Брюгге 0:0 (1:4)

Стремсгодсет - Атлетико 0:2 (1:2)

Актобе - Алания 1:1 (1:1). По пенальти - 2:4

Гомель - Бурсаспор 1:3 (1:2)

Легия - Газиантепспор 0:0 (1:0)

Ренн - Металлург Рустави 2:0 (5:2)

Динамо Тбилиси - КР Рейкьявик 2:0 (4:1)

Сеница - Зальцбург 0:3 (0:1)

Хельсинборг - Бней-Иегуда 3:0 (0:1)

Хайдук - Сток Сити 0:1 (0:1)

Хэкен - Насьонал 2:1 (0:3)

Брондбю - Рид 4:2 (0:2)

Маккаби Тель-Авив - Железничар 6:0 (2:0)

Тун - Палермо 1:1 (2:2)

Спартак Трнава - Левски 2:1 (1:2). По пенальти 5:4

Газ-Метан - Майнц-05 1:1 (1:1). По пенальти 4:3

Вестерло - Янг Бойз 0:2 (1:3)

Вадуц - Хапоэль Т-А 2:1 (0:4)

Олимпиакос Волос - Дифферданж 3:0 (3:0)

Ден Хааг - Омония 1:0 (0:3)

Работнички - Анортосис 1:2 (2:0)

ПАОК - Волеренга 3:0 (2:0)

Локомотив София - Шленск 0:0 (0:0). По пенальти 3:4

Црвена Звезда - Вентспилс 7:0 (2:1)

Яблонец - Алкмаар 1:1 (0:2)

Фулхэм - РНК Сплит 2:0 (0:0)

Хартс - Пакш 4:1 (1:1)

Сараево - Спарта 0:2 (0:5)

Аустрия Вена - Олимпия Любляна 3:2 (1:1)

Гимараэш - Митьюлланд 2:1 (0:0)

 

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