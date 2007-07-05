Янукович поздравил Путина и Фрадкова с Олимпиадой и выразил готовность помочь

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил поздравление Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ, руководителю правительства РФ Михаилу ФРАДКОВУ и президенту Национального олимпийского комитета России Леониду ТЯГАЧЕВУ в связи с победой России в конкурсе на право проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, по словам В.ЯНУКОВИЧА, данное событие является очередным ярким подтверждением больших успехов российского спорта на международной арене и признанием России достойным экономическим партнером мировых государств.

„Отдавая должное успешной и очень слаженной работе российской команды, ее уверенности в победе, хочу все-таки отметить, что решающее, по моему мнению, значение в успехе заявки города Сочи имело Ваше, господин Президенте, посещение Гватемалы и обращение к членам комиссии Международного олимпийского комитета накануне голосования. Все это в комплексе обеспечило позитивный результат”, - говорится в поздравительной телеграмме В.ЯНУКОВИЧА, адресованной В.ПУТИНУ.

Адресуя поздравление М.ФРАДКОВУ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что „в Украине искренне разделяют радость победы всех россиян и убеждены, что проведение зимних Олимпийских игр в Сочи будет организовано на самом высоком уровне, который подтвердит высокий потенциал России, будет способствовать дальнейшему укреплению высокого авторитета России и российского спорта на международной арене. Пользуясь случаем, желаю правительству Российской Федерации успешной подготовки и проведения зимней Олимпиады 2014 года, а российской команде – прекрасных спортивных побед во имя России, торжества гуманизма и справедливости”.

В поздравительной телеграмме премьер-министра Украины на имя Л.ТЯГАЧЕВА отмечается: „Трудно переоценить значимость проведения Олимпийских игр, которое будет служить обеспечению нового этапа развития зимних видов спорта, дальнейшему усовершенствованию общегосударственной и туристической инфраструктуры, проведению строительства и реконструкции спортивных сооружений, привлечению к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения как в России, так и в других странах”.

Вместе с этим В.ЯНУКОВИЧ выразил готовность правительства Украины в оказании необходимой помощи по организации и проведению Олимпийских игр.