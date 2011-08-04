Полузащитник киевского «Динамо»: такой наш максимум на сегодня

Полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев, который забил единственный гол динамовцев в ворота "Рубина", заявил, что на сегодня "Динамо" показало свой максимум.

- Футбол - это такая игра, что важен, в первую очередь, результат. И не суть важно, как ты играл. Мы свое задание выхода в следующий раунд не выполнили. Хотя все видели, что ребят не в чем упрекнуть. Мы старались, но на данный момент это наш максимум. Было много моментов, мы их не реализовали. Что ж, теперь будем готовиться к Лиге Европы, - цитирует "динамовца" ТСН.

На вопрос, является Лига Европы максимумом для "Динамо" на данный момент, Гусев ответил следующее:

- Дело не в турнире. Просто мы не можем реализовать свои моменты, потому и такой наш максимум на сегодня.