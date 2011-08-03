Луческу: женщины еще не готовы быть судьями в мужском футболе

Главный тренер ФК «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ настаивает, что женщины еще не готовы быть судьями в мужском футболе.

Так он прокомментировал публикации в СМИ после его высказываний о «сентиментальном» судействе арбитра на линии Натальи РАЧИНСКОЙ в матче «Динамо» - «Оболонь», сообщили в пресс-службе «Шахтера».

Согласно сообщению, высказывание М.ЛУЧЕСКУ о качестве судейства Н.РАЧИНСКОЙ «оброс комментариями социологов и прочих специалистов в области «женского вопроса», а главный тренер «Шахтера» был обвинен в разнообразных грехах и назван «сексистом».

Возвращаясь к данной теме, М.ЛУЧЕСКУ заявил пресс-службе «Шахтера», что своими словами не хотел обидеть женщину-арбитра, а наоборот - сделал ей комплимент.

«Сентиментальность – вот лучшее качество, которое оценивается мужчинами в женщинах. Сантименты женщин держат семью в тонусе. Сантименты – это и любовь! Если нет любви, то ничего нет в этой жизни. Уж поверьте мне, я знаю», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он напомнил, что сегодня женщины служат в армии, летают в космос, выступают в профессиональном спорте - в боксе, регби, в футболе. «Им приходится бороться в очень непростой, агрессивной среде. И я оцениваю их смелость по достоинству», - подчеркнул М.ЛУЧЕСКУ.

Однако, говоря о женщинах в футболе, он акцентирует: есть женские соревнования, с женщинами-судьями, и это совершенно особое явление, с собственной спецификой. «Но быть судьями в мужском футболе женщины еще не готовы», - убежден наставник «Шахтера».

При этом он приводит пример таких стран, как Испания, Италия и Англия, где женщины-арбитры не судят матчи мужских команд. «Обратите внимание, не можем же мы сегодня создать этакие микс-команды, где женщины и мужчины будут вместе играть в футбол? Аналогичная ситуация и с судейством», - аргументирует М.ЛУЧЕСКУ. При этом он указывает, что здесь речь вовсе не в половой принадлежности. «Для того чтобы присутствовать в мужском футболе, женщины должны соответствовать всем требованиям, всем параметрам мужского футбола. Не говоря о том, что у этого вопроса есть еще и этический, моральный аспект», - считает М.ЛУЧЕСКУ, имея в виду даже такой простой факт, что многие стадионы Украины пока не имеют специальных раздевалок для женщин-судей.

«Даже не знаю, как они там переодеваются вместе… Какой муж может одобрить, чтобы его жена таким образом находилась в мужской компании?», - недоумевает М.ЛУЧЕСКУ.

Он также напомнил случай в Германии, когда игрок-мужчина случайно задел грудь женщины-арбитра и это видео прошло по всем сайтам. М.ЛУЧЕСКУ не хотелось бы, чтобы женщины попадали в подобные унизительные ситуации. «Кто-то показал, как судила эта женщина-рефери из Германии? Очень сомневаюсь. Зато действия игрока в отношении ее груди были продемонстрированы обстоятельно», - констатирует наставник «Шахтера».

При этом он еще раз подчеркивает: «Если я сказал, что пока бы не ставил женщину в мужской футбол, то исключительно из уважения к женщине, чтобы ее не унижали в подобных эпизодах».

Он призывает всех быть реалистами: женщины не могут осуществить такой скачок и выйти на уровень мужского футбола. «В игре, полной интересов, агрессии, с непредвиденной реакцией со стороны болельщиков, игроков, да и тренеров, женщине будет неуютно», - уверен главный тренер «горняков».

Одновременно он категорически заявляет, что, говоря о качестве судейства женщины-арбитра, не хотел никого обидеть.

«Я прошу прощения у Натальи РАЧИНСКОЙ и прошу прощения у всех женщин, которые могли в связи с этими моими словами почувствовать себя ущемленными. От всей души, со всей любовью мысленно посылаю им большие букеты роз!», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.