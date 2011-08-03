Соперник львовских Карпат отказывается выходить на поле

Футболисты дублинского клуба "Сент-Патрикс Атлетик" угрожают бойкотировать ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против львовских "Карпат", сообщает РИА Новости со ссылкой на independent.ie.

Игроки недовольны тем, что руководство клуба не выплатило им призовые за участие в матчах Лиги Европы с исландским "Вестманнаэйяром", карагандинским "Шахтером" и "Карпатами", вторая встреча с которыми должна состояться в Дублине завтра.

Если футболисты все же бойкотируют матч, то семикратным чемпионам Ирландии грозит штраф в размере 10 тысяч евро и запрет на участие во всех соревнованиях под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

Первая встреча, состоявшаяся 28 июля во Львове, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.