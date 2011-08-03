Рубин - Динамо: на кого ставят букмекеры
08:24, 03 августа 2011Спорт
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Киевлянам не позавидуешь...
Казанский "Рубин" является фаворитом в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2011/2012 против киевского "Динамо" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".
На победу российской команды ставки принимаются как 2,20 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа украинцев оценивается коэффициентом 2,80 к 1. Ничейный результат - 3,20 к 1. Самый вероятный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 (6,50 к 1).
Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Рубин" - "Динамо" состоится сегодня в Казани. Первый матч в Киеве завершился поражением "Динамо" со счетом 0:2.
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