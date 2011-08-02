Украинцы взяли две «бронзы» на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по пятиборью, который проходил в столице Великобритании Лондоне, украинские спортсмены Дмитрий КИРПУЛЯНСКИЙ и Виктория ТЕРЕЩУК завоевали две бронзовые награды и получили олимпийские лицензии на Олимпийские игры в Лондоне 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, первое и второе места на соревнованиях заняли российские спортсмены.