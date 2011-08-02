Украинцы проверят свой дух на Гудзоне

Команда "Украинский дух" - чемпион мира по водно-моторному спорту 2009 года в классе Р1 SuperSport - представит Украину на гонках в Нью-Йорке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной федерации водно-моторного спорта Украины, соревнования состоятся 8-10 сентября на реке Гудзон.

По словам одного из создателей проекта "Украинский дух", президента Национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктора ШЕМЧУКА, гонки состоятся в годовщину террористической атаки на башни-близнецы и будут посвящены жертвам этой трагедии.

"Мы планируем выставить две лодки в классах Р1 и Р2 (аналоги европейских Evolution и SuperSport). Экипажи: Аарон КЬЯНТАР/Виктор ШЕМЧУК и Алексей ЧЕНДЭКОВ/Андрей ЛЫСЕНКО. Сегодня зарегистрировано более 150 заявок на участие. Мы понимаем, что оно будет иметь не только спортивный, но и социальный характер, и тоже хотим почтить память погибших", - сказал В.ШЕМЧУК.

Второе соревнование, в котором примет участие «Украинский дух», – знаменитая неделя гонок в Ки-Уэсте. Она проводится уже 35 лет, из них 31 год – как чемпионат мира. Это первенство признано одним из самых престижных в водно-моторном мире. В этом году гонка в Ки-Уэсте состоится 6-13 ноября.