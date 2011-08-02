Тимощуку предложили перейти в махачкалинский клуб
09:25, 02 августа 2011Спорт
1462
В прошедшем сезоне забил три гола...
Полузащитнику "Баварии" Анатолию Тимощуку сделано предложение о переходе в махачкалинский "Анжи", утверждает Sovsport.ru. По информации источника, клуб российской Премьер-лиги планирует купить футболиста сборной Украины после завершения трансфера Юрия Жиркова.
Напомним, что Тимощук перешел в "Баварию" в 2009 году из "Зенита". В прошлом сезоне чемпионата Германии он принял участие в 26 матчах мюнхенского клуба и забил три гола.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter