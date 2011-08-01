Во Львове на евростадионе нашли мину времен Второй мировой войны

Сегодня во Львове на территории строительства стадиона к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года была найдена мина времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, сегодня в 09.20 на ул. Стрыйской – Кольцевой (территория строительства стадиона к Евро-2012) во время проведения земляных работ была обнаружена 82-миллиметровая минометная мина времен войны.

Место, где обнаружена мина, охраняется. Подана заявка на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.

Как сообщал УНИАН, евростадион во Львове планируется открыть в конце октября при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.