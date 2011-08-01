«Динамо» не будет организовывать поездку фанатов на матч с «Рубином»

Киевское "Динамо" не будет организовывать выезд своих болельщиков в Казань на ответный матч против "Рубина" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщили в офисе столичного клуба, передает Чемпионат.

Тем не менее, любой болельщик "Динамо" может приобрести билет на эту игру в гостевой сектор, предъявив в кассе стадиона "Центральный" паспорт гражданина Украины.

Отметим, что по квоте УЕФА для фанатов "Динамо" выделен целый сектор.

Тем временем, по состоянию на воскресный вечер на матч "Рубин" - "Динамо" было реализовано 8900 билетов.

Руководство стадиона "Центральный" надеется, что к среде будет продано приблизительно столько же билетов, сколько удалось реализовать до сих пор, но не уверено, что приезд киевской команды принесет Казани сезонный рекорд посещаемости.

Напомним, что прямая трансляция матча "Рубин" - "Динамо" состоится на телеканале 2+2. Начало - в 18:45.

ТСН