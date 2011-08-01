ЧМ-2014: Поляки радуются, что попали в одну группу с Украиной

Главный тренер национальной сборной Польши Францишек Смуда выразил удовлетворение результатами жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2014 года, который пройдет на полях Бразилии. Как отметил специалист, группа Н, где соперниками «кадры» будут англичане, Черногория, украинцы, молдаване и санмаринцы, является посредственной.

«Эта группа не является ни слишком сложной, ни очень слабой. Однако, наверное, сильнее той, в которой играла Польша в отборе на чемпионат мира в ЮАР (Словакия, Словения, Чехия, Северная Ирландия, Сан-Марино). Имеем как сильных соперников, так и удобных. Нам известен потенциал Англии, мы хорошо знаем Украину, но особое внимание нам нужно обратить на Черногорию, в которой некоторые обозреватели видят темную лошадку группы. Это очень сильная команда», – отметил Францишек Смуда.

В то же время, специалист выразил уверенность в силах своей команды. «Я молил Бога, чтобы не попасть в «группу смерти», в которой были Франция и Испания. Нам ли, полякам, бояться Черногорию? Или бояться Украины?», – прибавил наставник «бело-красных».

Информационный центр «Украина-2012»