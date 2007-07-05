Зимнюю Олимпиаду - 2014 примет... СОЧИ!
02:20, 05 июля 2007Спорт
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Объявлено официально решение МОК
|Фото АР. Владимир Путин
На торжественной церемонии Россия подписала контракт с Международным олимпийским комитетом на проведение зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.
В присутствии большого количества журналистов подписи под документом поставили мэр Сочи Виктор Колодяжный, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, глава МОК Жак Рогге и финансовый директор МОК Ричард Каррион.
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