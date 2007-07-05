Зимнюю Олимпиаду - 2014 примет... СОЧИ!

XXII Зимние Олимпийские игры в 2014 году состоятся в Сочи (Российская Федерация). Таково официально объявленное решение Международного олимпийского комитета по результатам тайного голосования 97 членов МОК, проведенного в рамках 119-й сессии комитета в Гватемале. Его объявил президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге.

На торжественной церемонии Россия подписала контракт с Международным олимпийским комитетом на проведение зимних Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

В присутствии большого количества журналистов подписи под документом поставили мэр Сочи Виктор Колодяжный, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, глава МОК Жак Рогге и финансовый директор МОК Ричард Каррион.