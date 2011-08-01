Блохин: хорошо, что Украине выпала Англия

Олег Блохин считает, что сборной не стоит недооценивать как соперников Молдову и Польшу. Как сообщает ТСН, об этом тренер национальной сборной сказал, комментируя результаты жеребьевки чемпионата мира 2014 года для национальной сборной Украины.

"Маленькие" команды нам всегда создают проблемы. Но если их не обыгрывать, как мы не смогли в свое время обыграть Грузию, то выйти с первого места очень трудно", - сказал Блохин.

"Соперники мне напоминают ту группу, в которой мы играли отбор ЧМ-2006. Я думаю, нужно ставить задание выйти с первого места. А как будет - это уже другой вопрос. Думаю, хорошо, что выпала Англия, а не Франция, Испания, Нидерланды. С ними играть было бы тяжелее. А с англичанами, по моему мнению, играть можно", - сказал Олег Владимирович.

Для Блохина на первом месте сейчас выступление на Евро-2012. Ведь он тренирует сборную на протяжении одного цикла – готовит к домашнему чемпионату Европы.

"Сейчас нам главное на Евро-2012 хорошо выступить. А как победить Англию? Придет время - мы расскажем", - отметил тренер сборной Украины.

Напомним, что украинская сборная попала в группу H, где нашими соперниками будут Сан-Марино, Молдова, Польша, Черногория и Англия.