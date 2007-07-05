Жители Сочи не покидают центр города
01:33, 05 июля 2007Спорт
927
Ждут результатов голосования МОК
|Владимир Путин. Фото АFР
Как передает корреспондент РИА Новости, после многочасового представления большинство людей расположились на траве. Заняты также все ступени театра, а люди сидят на бордюрах.
Как сообщал УНИАН, в Гватемале состоялось голосование Международного олимпийского комитета за место проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года. В первом туре выбыл Зальцбург, но ни Сочи, ни Пхенчхан не набрали 50+1 процент. Поэтому сразу состоялся второй тур голосования.
Результаты официально будут объявлены в 2.00, а еще через полтора часа с городом-победителем будет подписан контракт на проведение Зимней Олимпиады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter