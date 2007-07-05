Жители Сочи не покидают центр города

Уставшие в ожидании решения МОК, который выбирает в Гватемале столицу зимних Олимпийских игр 2014 года, сочинцы перемещаются с центральной площади города на близлежащие газоны, но не уходят от Зимнего театра, где продолжается гала-концерт в поддержку российской олимпийской заявки.

Как передает корреспондент РИА Новости, после многочасового представления большинство людей расположились на траве. Заняты также все ступени театра, а люди сидят на бордюрах.

Как сообщал УНИАН, в Гватемале состоялось голосование Международного олимпийского комитета за место проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года. В первом туре выбыл Зальцбург, но ни Сочи, ни Пхенчхан не набрали 50+1 процент. Поэтому сразу состоялся второй тур голосования.

Результаты официально будут объявлены в 2.00, а еще через полтора часа с городом-победителем будет подписан контракт на проведение Зимней Олимпиады.