Голосование в Международном олимпийском комитете состоялось

В Гватемале состоялось голосование Международного олимпийского комитета за города, претендующие на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года: российский Сочи, австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан.

В первом туре голосования в МОК выбыл набраший меньше всех голосов Зальцбург.

Вместе с тем ни Сочи, ни Пхенчан не набрали 50+1 процент. Поэтому сразу состоялся второй тур голосования, который уже завершился. Результаты официально будут объявлены в 2.00, а еще через полтора часа с городом-победителем будет подписан контракт на проведение Зимней Олимпиады.