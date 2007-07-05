Голосование в Международном олимпийском комитете состоялось
00:41, 05 июля 2007Спорт
770
В первом туре выбыл Зальцбург
|Фото АFР
В первом туре голосования в МОК выбыл набраший меньше всех голосов Зальцбург.
Вместе с тем ни Сочи, ни Пхенчан не набрали 50+1 процент. Поэтому сразу состоялся второй тур голосования, который уже завершился. Результаты официально будут объявлены в 2.00, а еще через полтора часа с городом-победителем будет подписан контракт на проведение Зимней Олимпиады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter