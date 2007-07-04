Пхенчхан представляет в Гватемале свою Олимпийскую заявку

Южнокорейский Пхенчхан представляет свою заявку на проведение зимней Олимпиады-2014 на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале, сообщает РИА "Новости" .

"Для Пхенчхана огромная честь выступать в этом конкурсе с такими городами, как Сочи и Зальцбург", - сказал председатель заявочного комитета Пхенчхана Хан Сын Су.

Пхенчхан значился в числе официальных кандидатов на право проведения зимней Олимпиады 2010 года, которую в итоге получил канадский Ванкувер.

Председатель заявочного комитета сообщил, что южнокорейская сторона учла все сделанные тогда замечания. Так, по его словам, спортивные объекты сгруппированы теперь более компактно.

Глава заявочного комитета сказал, что основной акцент делается на спортсменах, которым предоставляется возможность показать свои способности в оптимальных условиях.

В свою очередь, директор по коммуникациям заявочного комитета заявила, что их стремление - обеспечить игры, на которых спортсмены будут чувствовать себя в центре внимания. По ее словам, менее чем за десять минут все спортсмены смогут добраться до спортивных объектов.

Всего будет 13 спортивных объектов, уточнила представитель заявочного комитета.

Как уточняет Лента.ру, заявку Пхенчхана представлял легендарный итальянский горнолыжник Альберто Томба.

Он провел показательный видеотур по объектам, где должны пройти соревнования. Итальянский спортсмен рассказал о высоком уровне инфраструктуры этих объектов, о самой современной системе безопасности, об уникальных системах передачи данных, благодаря которым можно получить нужную информацию в любой момент времени.

Официальные представители корейской делегации, в том числе президент страны Ро Му Хен, сделали упор на то, что проведение Олимпиады-2014 в Пхенчхане позволит зимним видам спорта во всей Азии выйти на новый уровень развития. Кроме того, по словам корейцев, Игры помогут в объединении Южной и Северной Кореи. Во время презентации было отмечено также, что в развитие спортивных объектов в регионе уже вложено более одного миллиарда долларов.