Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
08:36, 31 июля 2011Спорт
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Днепр поднялся вверх таблицы
Завершились очередные матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
Александрия - Таврия 0:0
Днепр - Ильичевец 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олейник 60)
Металлург - Динамо 0:0
Имея 7 очков, Днепр может начать следующий тур с четвертой строчки в таблице.
Динамо формально сохраняет вторую позицию.
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Напомним, что ранее сыграли...
Оболонь - Заря 0:0
Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80)
... а сегодня тур завершат
17.30 Кривбасс (6) - Черноморец (1)
19.00 Карпаты (1) - Ворскла (6)
19.30 Арсенал (5) - Шахтер (9)
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