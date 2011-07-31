Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр поднялся вверх таблицы

Завершились очередные матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу Александрия - Таврия 0:0 Днепр - Ильичевец 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олейник 60) Металлург - Динамо 0:0 Имея 7 очков, Днепр может начать следующий тур с четвертой строчки в таблице. Динамо формально сохраняет вторую позицию. *** Напомним, что ранее сыграли... Оболонь - Заря 0:0 Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80) ... а сегодня тур завершат 17.30 Кривбасс (6) - Черноморец (1) 19.00 Карпаты (1) - Ворскла (6) 19.30 Арсенал (5) - Шахтер (9)

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