Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

08:36, 31 июля 2011
Спорт
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Днепр поднялся вверх таблицы

Завершились очередные матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Александрия - Таврия 0:0

Днепр - Ильичевец 3:0 (Чеберячко 45, 49, Олейник 60)

Металлург - Динамо 0:0

Имея 7 очков, Днепр может начать следующий тур с четвертой строчки в таблице.

Динамо формально сохраняет вторую позицию.

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Напомним, что ранее сыграли...

Оболонь - Заря 0:0

Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80)

... а сегодня тур завершат

17.30 Кривбасс (6) - Черноморец (1)

19.00 Карпаты (1) - Ворскла (6)

19.30 Арсенал (5) - Шахтер (9)

 

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