Гран-при «Формулы-1» в Вышгороде выиграла команда из Абу-Даби
19:51, 30 июля 2011Спорт
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Завтра - гонки на Кубок Президента
Победителем этапа Гран-при Украины Чемпионата мира по «Формуле-1» на воде стала команда с Абу-Даби во главе с Ахмедом аль-АМНИ.
Как передает корреспондент УНИАН, награждение победителей состоялось после завершения гонок на воде. Второе место заняла команда Катара, третье – команда с Финляндии во главе с действующим чемпионом мира Сэми СЕНЙУ.
Победителей гонок на моторных лодках наградил глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.
Завтра, 31 июля, в заключительный день этапа Чемпионата мира на воде состоятся гонки на Кубок Президента Украины.
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