Гран-при «Формулы-1» в Вышгороде выиграла команда из Абу-Даби

Победителем этапа Гран-при Украины Чемпионата мира по «Формуле-1» на воде стала команда с Абу-Даби во главе с Ахмедом аль-АМНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, награждение победителей состоялось после завершения гонок на воде. Второе место заняла команда Катара, третье – команда с Финляндии во главе с действующим чемпионом мира Сэми СЕНЙУ.

Победителей гонок на моторных лодках наградил глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Завтра, 31 июля, в заключительный день этапа Чемпионата мира на воде состоятся гонки на Кубок Президента Украины.