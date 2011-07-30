На «Формуле-1» в Вышгороде - аншлаг

Сегодня в городе Вышгороде Киевской области проходит второй день Гран-при Украины чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в рамках соревнований состоится второй день гонок F-4, парад участников F-1 и непосредственно гонки на моторных лодках в классе «Формула-1» - Гран-при Украины.

В гонках будут принимать участие команды из Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии, Катара, Китая, Швеции и других стран.

Организаторы чемпионата отмечают, что на соревнования придут посмотреть до 80 тыс. зрителей, для которых вход на трибуны бесплатный.

В частности, сегодня ожидалось прибытие на чемпионат Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, но в связи с авариями на шахтах в Луганской и Донецкой областях его приезд был отменен.

Следует отметить, что на автомобильных дорогах, ведущих из Киева в Вышгород, наблюдаются заторы, а на остановках, с которых отправляются маршрутки в Вышгород, наблюдается большое скопление людей, стоящих в очередях, которые растянулись на несколько десятков метров. Несмотря на это, маршрутки подходят каждые 5-10 минут, и за короткое время наполняются людьми.