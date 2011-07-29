Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу

Оболонь - Заря 0:0

Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80)

У Оболони это первый балл в сезоне, но счет забитым голам еще не открыт.

Металлист с 8 очками сдвинул Динамо со второго места - по крайней мере до завтра.

Волынь и Заря - с 4 очками каждая - в середине таблицы.

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Завтра тур продолжат...

Александрия (3) - Таврия (5)

Днепр (4) - Ильичевец (3)

Металлург (3) - Динамо (7)

...и завершат в воскресенье

Кривбасс (6) - Черноморец (1)

Карпаты (1) - Ворскла (6)

Арсенал (5) - Шахтер (9)