Результаты матчей 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:51, 29 июля 2011Спорт
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У Оболони - первый балл в сезоне
Завершились сегодняшние матчи 4-го тура Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Заря 0:0
Волынь - Металлист 0:3 (Соса 45, Кристальдо 66, Клейтон 80)
У Оболони это первый балл в сезоне, но счет забитым голам еще не открыт.
Металлист с 8 очками сдвинул Динамо со второго места - по крайней мере до завтра.
Волынь и Заря - с 4 очками каждая - в середине таблицы.
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Завтра тур продолжат...
Александрия (3) - Таврия (5)
Днепр (4) - Ильичевец (3)
Металлург (3) - Динамо (7)
...и завершат в воскресенье
Кривбасс (6) - Черноморец (1)
Карпаты (1) - Ворскла (6)
Арсенал (5) - Шахтер (9)
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