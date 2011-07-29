В Вышгороде начался этап водной «Формулы-1»

В городе Вышгород Киевской области начался этап чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1».

Как передает корреспондент УНИАН, чемпионат будет длиться три дня – с 29 по 31 июля.

Сегодня пилоты моторных лодок ознакомились с водной трассой на Киевском море и провели заезды по свободной практике.

Также сегодня вечером состоится первый день гонок и квалификационные заезды лодок.

В субботу, 30 июля, состоятся заезды пилотов по свободной практике, квалификационные заезды, демонстрационные катания на двуместных лодках F1, а также Гран-при Украины. Гонки на моторных лодках в классе F1.

В воскресенье, 31 июля, ожидается проведение гонок на Кубок Президента.

В целом за соревнованиями могут наблюдать до 80 тыс. зрителей. Вход почти для всех бесплатный.

Справка УНИАН. Украина впервые завоевала право проведения этапа чемпионата мира по водной «Формуле-1».

Гонки проводятся с 1962 года, называются «F1H2O» с 1981 года. Проходили в Катаре, Португалии, России, Китае, ОАЭ и других странах. Трансляция соревнований ведется в 100 странах мира, аудитория - около 300 млн. чел.

В гонках принимают участие скоростные моторный лодки, которые со старта достигают скорости 250 км/час за 4 секунды.

К гонкам «Формула-1» допускаются пилоты наивысшего класса, которые имеют суперлицензию Международного союза водно-моторного спорта (UIM).