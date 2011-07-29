Блохин назвал состав на матч против сборной Швеции

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин объявил список игроков, вызванных на контрольный матч против сборной Швеции, который состоится 10 августа в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ. Наибольшее представительство в списке - у киевского «Динамо» и днепропетровского «Днепра» - по пятеро приглашенных, из «Шахтера» вызваны три представителя.

В нынешнем составе национальной команды - двое новичков: впервые получили вызов на сбор «сине-желтых» Алексей Антонов из «Днепра» и Эдмар из «Металлиста». 25-летний Антонов раньше неоднократно принимал участие в матчах юношеских и молодежной сборных Украины (за юношеские команды сыграл 15 матчей, забив 9 мячей, за «молодежку» I 9 игр, 4 гола). Эдмар, бразилец по происхождению, уже несколько лет является гражданином Украины, и своей игрой за харьковский клуб привлек внимание тренерского штаба.

Стоит отметить возвращение в состав сборной опытного Максима Калиниченко, который нынешний сезон начал в симферопольской «Таврии». В последний раз Максим, который был участником чемпионата мира 2006 года, защищал цвета страны 12 августа 2009 года в товарищеском матче против Турции.

Объявляя список игроков, Олег Блохин отметил, что впереди еще два тура национального чемпионата и еврокубковые матчи, следовательно не исключены коррекции в составе, связанные с возможными повреждениями игроков. Сбор национальной команды начнется 8 августа под Киевом, на учебно-тренировочной базе в Конча-Заспе. 9 августа сине-желтые прибудут в Харьков, где в тот ж вечер проведут предматчевую тренировку, а на следующий день сыграют со шведами.

Состав сборной Украины

Вратари: Александр Шовковский («Динамо» Киев), Андрей Дикань («Спартак» Москва, Россия).

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (оба - «Шахтер» Донецк), Артем Федецкий («Карпаты» Львов), Андрей Русол, Виталий Мандзюк (оба - «Днепр» Днепропетровск).

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко (оба - «Динамо» ), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Максим Калиниченко («Таврия», Симферополь), Алексей Гай («Шахтер»), Эдмар («Металлист» Харьков), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия).

Нападающие: Андрей Шевченко, Артем Милевский (оба «Динамо»), Марко Девич («Металлист»), Алексей Антонов («Днепр»), Андрей Воронин («Динамо» Москва, Россия).

Трансляция матча сборных Украины и Швеции состоится на телеканале «Интер» (начало . в 21 час).