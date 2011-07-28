Янукович подписал закон об обеспечении порядка на футболе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 8 июля.

Закон определяет организационно-правовые особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением на территории Украины футбольных матчей, которые организуются в соответствии с национальными и международными требованиями. Действие закона распространяется на отношения, которые возникают в связи с подготовкой и проведением на территории Украины футбольных матчей в пределах чемпионата, первенства, Кубка Украины и Суперкубка Украины среди команд профессиональных клубов, а также футбольных матчей под эгидой ФИФА и/или УЕФА.

Предусмотрено, что каждое спортивное сооружение, предназначенное для занятий футболом, должно соответствовать таким критериям: иметь разработанные и утвержденные в установленном законодательством порядке стратегию обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, правила (инструкции) соблюдения общественного порядка и общественной безопасности (в том числе правила поведения зрителей), план эвакуации; иметь помещение (не меньше двух) с функцией пункта неотложной или первой медицинской помощи с необходимым оборудованием и легким доступом из помещений сооружения и прилегающей территории; предусматривать четкое разделение зрительских мест на отдельные части (сектора); иметь отдельную ложу для почетных гостей с отдельным входом; быть оборудованным системой видеонаблюдения за территорией сооружения и прилегающими территориями, а также техническими средствами фиксации результатов видеонаблюдения; быть оборудованным системой общественного оповещения; быть оборудованным диспетчерским пунктом с возможностью управления системой видеонаблюдения, телефонной связью и системой громкого вещания; быть оборудованным информационными табло и стендами с правилами поведения зрителей, планом эвакуации (на украинском и английском языках); предусматривать пути проезда специальной техники, в том числе автомобилей милиции, медицинской помощи и подразделений МЧС, а также места для того их парковки; иметь оборудование, необходимое для использования электронного билета, в том числе систему турникетов; иметь комнаты хранения или камеры хранения предметов, запрещенных для проноса на территорию сооружения, в случае их изъятия; иметь помещение для работы милиции и отдельное помещение для временного содержания правонарушителей на время проведения футбольного матча; иметь помещение для работы координационного штаба.

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в связи с проведением футбольных матчей возлагается на: оператора спортивного сооружения; организатора футбольного матча; специальных субъектов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности; футбольные клубы; местную государственную администрацию и орган местного самоуправления.

К обязанностям организатора футбольного матча относятся, в частности, принятие мер для: недопущения на территорию спортивного сооружения, на которой проводится футбольный матч, лиц, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пресечение неправомерных действий зрителей, в частности непосредственно на трибунах, с привлечением лиц, на которых возложены обязанности по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории спортивного сооружения; убеждение зрителей отказаться от поездок вместе со спортивной командой и организованных выездов в другие города Украины или за ее пределы в случае выявления обстоятельств, которые могут угрожать их безопасности.

Для взаимодействия сил и средств, которые привлекаются с целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во время проведения футбольного матча, создается координационный штаб в составе представителей его организатора, органов МВД (Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, если запланировано участие лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана), подразделений МЧС, органов государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба), оператора спортивного сооружения, местной государственной администрации, органа местного самоуправления, органа здравоохранения, других лиц.

Зрителям запрещено находиться на территории спортивного сооружения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; пользоваться на территории спортивного сооружения источниками открытого огня; проносить на территорию спортивного сооружения и/или использовать огнестрельное, холодное или другое оружие, колюще-режущие предметы и предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся вещества, едкие вещества, другие предметы, средства и вещества, обращение которых ограничено законодательством и определены правилами поведения на территории спортивного сооружения; проносить и/или употреблять на территории спортивного сооружения алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво в стеклянной таре.

Проход на территорию спортивного сооружения запрещается зрителям, которые: не имеют соответствующего билета; отказываются от досмотра работниками милиции, службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба) или представителями обслуживающего персонала, который проводится в установленном порядке; нарушают установленные правила пронесения на территорию спортивного сооружения соответствующих предметов или веществ; находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; не достигли 14-летнего возраста и находятся без сопровождения взрослого.

При правонарушении в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей к субъектам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности применяются финансовые санкции в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае:

уклонения от утверждения в установленном законом порядке правил поведения и правил пожарной безопасности, порядка предоставления медицинской помощи пострадавшим лицам, эвакуации лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации или пожара; неразмещения правил поведения и правил пожарной безопасности в определенных законом местах; невыполнения обязанности по выделению для органов, которые осуществляют государственную охрану должностных лиц, отдельных мест, а также по выделению во время проведения матча помещений для работы подразделений специальных субъектов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности; неоснащения спортивного сооружения видеокамерами в соответствии с установленными законом требованиями; несвоевременного информирование определенных законом органов о дате и времени проведения мероприятия, количестве проданных билетов и ожидаемом количестве зрителей; непредоставления зрителям до начала соревнований установленной законом информации; непредоставления определенным законом органам информации в случае возникновения непредсказуемых обстоятельств, которые могут привести к изменению условий проведения соревнования; неизвещения футбольным клубом установленных законом лиц об организованном выезде зрителей; непроведения в установленном законом порядке инструктажа с обслуживающим персоналом.

Предусмотрено, что закон вступает в силу с 1 января 2012 года.