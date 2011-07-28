Карпаты выиграли матч Лиги Европы

21:31, 28 июля 2011
Спорт
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А в Полтаве счет не был открыт

Завершаются матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы по футболу

Карпаты - Сент-Патрикс 2:0 (Федецкий 34, Воронков 90+3)

Ворскла - Слайго Роверс 0:0

Ответные игры - 4 августа

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Результаты остальных матчей

Алания - Актобе 1:1

Шленск - Локомотив София 0:0

АЕК Ларнака - Млада-Болеслав 3:0

Вентспилс - Црвена Звезда 1:2

Олимпия Любляна - Аустрия Вена 1:1

Олесунн - Эльфсборг 4:0

Металлург Рустави - Ренн 2:5

Зальцбург - Сеница 1:0

Анортосис - Работнички 0:2

Спарта - Сараево 5:0

Волеренга - ПАОК 0:2

Янг Бойз - Вестерло 3:1

Бурсаспор - Гомель 2:1

Хапоэль Т-А - Вадуц 4:0

Омония - Ден Хааг 3:0

РНК Сплит - Фулхэм 0:0

Левски - Спартак Трнава 2:1

Алкмаар - Яблонец 2:0

Газиантепспор - Легия 0:1

Динамо Бухарест - Вараждин 2:2

Дифферданж - Олимпиакос Волос 0:3

Пакш - Хартс 1:1

Железничар - Маккаби Т-А 0:2

Брюгге - Карабах 4:1

Майнц-05 - Газ-Метан 1:1

Палермо - Тун 2:2

Сток Сити - Хайдук 1:0

Насьонал - Хэкен 3:0

Атлетико - Стремсгодсет 2:1

Митьюлланд - Гимараэш 0:0

Рид - Брондбю 2:0

КР Рейкьявик - Динамо Тбилиси 1:4

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