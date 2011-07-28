Карпаты выиграли матч Лиги Европы
А в Полтаве счет не был открыт
Завершаются матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы по футболу
Карпаты - Сент-Патрикс 2:0 (Федецкий 34, Воронков 90+3)
Ворскла - Слайго Роверс 0:0
Ответные игры - 4 августа
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Результаты остальных матчей
Алания - Актобе 1:1
Шленск - Локомотив София 0:0
АЕК Ларнака - Млада-Болеслав 3:0
Вентспилс - Црвена Звезда 1:2
Олимпия Любляна - Аустрия Вена 1:1
Олесунн - Эльфсборг 4:0
Металлург Рустави - Ренн 2:5
Зальцбург - Сеница 1:0
Анортосис - Работнички 0:2
Спарта - Сараево 5:0
Волеренга - ПАОК 0:2
Янг Бойз - Вестерло 3:1
Бурсаспор - Гомель 2:1
Хапоэль Т-А - Вадуц 4:0
Омония - Ден Хааг 3:0
РНК Сплит - Фулхэм 0:0
Левски - Спартак Трнава 2:1
Алкмаар - Яблонец 2:0
Газиантепспор - Легия 0:1
Динамо Бухарест - Вараждин 2:2
Дифферданж - Олимпиакос Волос 0:3
Пакш - Хартс 1:1
Железничар - Маккаби Т-А 0:2
Брюгге - Карабах 4:1
Майнц-05 - Газ-Метан 1:1
Палермо - Тун 2:2
Сток Сити - Хайдук 1:0
Насьонал - Хэкен 3:0
Атлетико - Стремсгодсет 2:1
Митьюлланд - Гимараэш 0:0
Рид - Брондбю 2:0
КР Рейкьявик - Динамо Тбилиси 1:4