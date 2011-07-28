Карпаты выиграли матч Лиги Европы

А в Полтаве счет не был открыт

Завершаются матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы по футболу Карпаты - Сент-Патрикс 2:0 (Федецкий 34, Воронков 90+3) Ворскла - Слайго Роверс 0:0 Ответные игры - 4 августа *** Результаты остальных матчей Алания - Актобе 1:1 Шленск - Локомотив София 0:0 АЕК Ларнака - Млада-Болеслав 3:0 Вентспилс - Црвена Звезда 1:2 Олимпия Любляна - Аустрия Вена 1:1 Олесунн - Эльфсборг 4:0 Металлург Рустави - Ренн 2:5 Зальцбург - Сеница 1:0 Анортосис - Работнички 0:2 Спарта - Сараево 5:0 Волеренга - ПАОК 0:2 Янг Бойз - Вестерло 3:1 Бурсаспор - Гомель 2:1 Хапоэль Т-А - Вадуц 4:0 Омония - Ден Хааг 3:0 РНК Сплит - Фулхэм 0:0 Левски - Спартак Трнава 2:1 Алкмаар - Яблонец 2:0 Газиантепспор - Легия 0:1 Динамо Бухарест - Вараждин 2:2 Дифферданж - Олимпиакос Волос 0:3 Пакш - Хартс 1:1 Железничар - Маккаби Т-А 0:2 Брюгге - Карабах 4:1 Майнц-05 - Газ-Метан 1:1 Палермо - Тун 2:2 Сток Сити - Хайдук 1:0 Насьонал - Хэкен 3:0 Атлетико - Стремсгодсет 2:1 Митьюлланд - Гимараэш 0:0 Рид - Брондбю 2:0 КР Рейкьявик - Динамо Тбилиси 1:4

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