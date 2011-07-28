ЧМ по водной «Формуле-1» будет транслироваться в 100 странах мира

Чемпионат мира «Формулы-1» на воде, который состоится 29-31 июля в Вышгороде, будет транслироваться в 100 странах мира. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, “на сегодняшний день к нам прибыло 8 команд”. По данным А.ПРИСЯЖНЮКА, освещать эти соревнования уже прибыли 15 журналистов, в частности, из Австралии, Бразилии, Китая, Франции, Италии, Омана, Польши, ОАЭ, Англии и США. Он добавил, что уже прибыли более 1 тысячи гостей, в частности, из России, Беларуси, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов, Хорватии. Кроме того, подтвердили участие в этих мероприятиях более 20 послов, работающих в Украине.

А.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что было сделано много для подготовки инфраструктуры к проведению Чемпионата мира «Формулы-1» на воде, в частности, проведен капитальный ремонт дороги Киев - Вышгород, укреплена дамба Киевского моря. Он отметил, что уже завершается сооружение трибун на 15 тысяч мест, и “практически на 100% мы готовы к проведению этого мероприятия”. По его словам, ранее планировалось 50% билетов на это мероприятие продать, а 50% “оставить как социальный проект”, то сегодня принято решение все билеты “распространить между городами и районами Киевской области, между организациями, которые принимали участие в подготовке чемпионата”.

Председатель Киевской облгосадминистрации отметил. что будет проведен благотворительный аукцион по спортивной атрибутике с эмблемой “Формулы-1” - кепки, футболки и зонты. По его словам, полученные средства пойдут на содержание детских домов и школ-интернатов.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что 29 июля предусматривается проведение тестовых и квалификационных заездов команд-участниц. По его словам, также в этот день в Вышгороде состоится Инвестиционный форум, где планируется подписание “около двух десятков соглашений на реализацию тех или иных инвестиционных программ на сумму более 500 миллионов долларов”. Председатель облгосадминистрации отметил, что “основные действа” начнутся 30 июля - в День города Вышгорода, в частности, будет проводиться фестиваль народного творчества, состоится открытие памятника святым Борису и Глебу, концерт по случаю Дня города с участием звезд эстрады, театрализованное шествие от площади Шевченко к месту проведения соревнований, а в 22 часа будет парад фейерверков. Он также добавил, что в 17 часов состоится торжественное открытие Чемпионата мира «Формулы-1» на воде.

А.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что со станции Петровка каждые два часа будет отправляться электропоезд до Вышгорода: они начнут курсировать с 7.30 от Петровки, а из Вышгорода последний будет отправлен в 22.30. Кроме того, будут ходить автобусы Вышгород-морвокзал.

Промоутер “Формулы-1”, вице-президент компании “Idea Marketing SA” Лавиния КАВАЛЛЕРО (Lavinia CAVALLERO) отметила на пресс-конференции, что проведена большая работа по подготовке к чемпионату, по подготовке инфраструктуры. “Все это нас поразило, но мы не были удивлены, потому что знали, что организаторы с украинской стороны это сделают безусловно”, - отметила она. По ее словам, участники чемпионата были поражены гостеприимной встречей их на украинской земле. Л.КАВАЛЛЕРО выразила надежду, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, приглашенный организаторами, посетит эти соревнования.