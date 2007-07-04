Продвигая заявку Сочи, Путин купил дом в Гватемале

Менее суток остается до объявления результатов голосования членов Международного олимпийского комитета по столице зимних Олимпийских Игр 2014 года.

В заключительной презентации кандидатуры Сочи, которая начнется в Гватемале около 18:15 по московскому времени, примет участие президент России Владимир Путин. По данным некоторых СМИ, он все же дождется итогов голосования на сессии МОК, результаты которой будут объявлены в 02:00 ночи 5 июля. Это решение Путина уже расценено как хороший знак.

Кстати и российские, и зарубежные букмекеры отдают предпочтение именно Сочи перед двумя конкурентами. Букмекерская контора "Марафон" принимает ставки на Сочи 1 к 1,95. То есть на каждую поставленную сотню рублей можно получить сто девяносто пять рублей. Пхеньян на втором месте. Известная контора bwin.com также отдает предпочтение Сочи, принимая ставки 1 к 2,1, а на Пхенчхан - 1 к 2,7.

Шансы Зальцбурга серьезно уже не рассмариваются. Среди членов МОК за день до голосования складывается мнение, что реально на победу претендуют только Сочи и Пхенчхан. При этом если Сочи пройдет первый тур, то ему поможет победить электорат австрийцев. Член МОК Сергей Бубка также считает, что реально на Олимпиаду-2014 претендуют только два города - Сочи и Пхенчхан.

Отметим, иностранная пресса, комментируя происходящее в Гватемале, пишет, что Владимир Путин, пытаясь добиться поражения Пхенчхана и Зальцбурга, купил целый дом в Гватемале. Как пишет британская The Daily Telegraph, несколько месяцев назад, не испытывая желания останавливаться в официальном отеле МОК и за неимением российского посольства в Гватемале, Путин распорядился купить там дом. Затем были наняты 120 строителей и технических рабочих, чтобы они обеспечили надежную защиту в этом доме, который теперь используется для приемов членов МОК.

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