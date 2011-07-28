Медали Олимпийских игр 2012 года будут весить почти полкило

На летних Олимпийских играх 2012 года будут вручаться самые большие медали за всю историю игр.

Как сообщает Национальный Олимпийский комитет Украины, вчера на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках празднования года до старта игр принцесса Великобритании Анна и председатель организационного комитета Олимпиады в Лондоне Себастьян КОУ представили дизайн медалей, за которые будут бороться спортсмены во время Олимпиады.

Автор дизайна наград – известный британской художник Дэвид УОТКИНС. Диаметр медалей - 8,5 сантиметра, толщина 7 - миллиметров, вес - 400 граммов. На аверсе, по традиции, изображена греческая богиня победы Ника, которая следует из Пантеона в город, принимающий Игры. На реверсе – сочетание пяти символических элементов, среди которых – река Темза и стилизованный под граненный драгоценный камень логотип Олимпийских игр-2012.

Все медали будут изготовлены в Южном Уэльсе – в целом, 2100 экземпляров, которые на играх будут вручены во время 302 церемоний награждения.