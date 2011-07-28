Сборная ВС Украины завершила соревнования в Бразилии

Сборная Вооруженных Сил Украины вошла в топ-десятку лучших спортивных команд по итогам V Всемирных игр среди военнослужащих в Бразилии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

В целом украинские военнослужащие привезли из Бразилии 18 наград мирового первенства (5 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых), войдя в топ-десятку лучших военных спортивных команд мира.

Среди медалистов соревнований – легкоатлетки Мария РЕМЕНЬ и Олеся ПОВХ. В беге на 100 метров М.РЕМЕНЬ выиграла “золото”, а О.ПОВХ – “бронзу”. На 200-метровке М.РЕМЕНЬ стала второй. В эстафете 4x100 метров наша команда в составе О.ПОВХ, М.РЕМЕНЬ, Евгении СНИГУР и Елены ЧЕБАНУ заняла третье место. А в секторе толкания ядра Андрей СЕМЕНОВ сумел показать лучший результат среди 18 участников.

В прыжках в высоту чемпион мира-2005 Юрий КРЫМАРЕНКО стал вторым, а победитель июньского командного чемпионата Европы Дмитрий ДЕМЬЯНЮК – третьим. Метательница молота Наталия ЗОЛОТУХИНА завоевала “серебро”, а Руслана ЦИХОЦКАЯ в тройном прыжке и прыжках в длину – “бронзу”.

Самая старшая участница – 39-летняя Светлана БОНДАРЕНКО – выиграла бронзовую медаль в плавании, а 22-летний днепропетровец Андрей КОВАЛЕНКО – “золото” в плавательном турнире.

Титулованный украинский дуэт Евгений БРАСЛАВЕЦ и Анна КОВАЛЕНКО стали победителями парусной регаты. “Золото” и “серебро” в современном пятиборье завоевала Ирина ХОХЛОВА. Супертяжеловес Андрей ТОМЧУК занял третье место в боксерском турнире. “Бронзу” завоевала шаблистка Елена ВОРОНИНА.

Вооруженные Силы Украины с 1993 года являются полноправным членом Международного совета военного спорта (СИЗМ), в состав которого входят 133 страны. Девиз СИЗМа – ”Дружба через спорт”.