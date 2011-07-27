Результаты матчей Лиги чемпионов
Ответные игры 2-3 августа
Завершился первый круг третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
ХИК - Динамо Загреб 1:2
Копенгаген - Шэмрок Роверс 1:0
Оденсе - Панатинаикос 1:1
Маккаби Хайфа - Марибор 2:1
Стандард - Цюрих 1:1
Русенборг - Виктория Пльзень 0:1
Бенфика - Трабзонспор 2:0
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Напомним, что вчера сыграли
Динамо - Рубин 0:2
Зестапони - Штурм 1:1
Экранас - БАТЭ 0:0
АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0
Литекс - Висла Краков 1:2
Генк - Партизан 2:1
Рейнджерс - Мальме 0:1
Твенте - Васлуй 2:0
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Ответные матчи состоятся
2 августа
БАТЭ - Экранас
Шэмрок Роверс - Копенгаген
Панатинаикос - Оденсе
3 августаРубин - Динамо Киев
Мальме - Рейнджерс
Васлуй - Твенте
Слован Братислава - АПОЕЛ
Виктория Пльзень - Русенборг
Цюрих - Стандард
Висла Краков - Литекс
Штурм - Зестапони
Марибор - Маккаби Хайфа
Динамо Загреб - ХИК
Партизан - Генк
Трабзонспор - Бенфика