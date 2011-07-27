Результаты матчей Лиги чемпионов

23:02, 27 июля 2011
Спорт
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Ответные игры 2-3 августа

Завершился первый круг третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

ХИК - Динамо Загреб 1:2

Копенгаген - Шэмрок Роверс 1:0

Оденсе - Панатинаикос 1:1

Маккаби Хайфа - Марибор 2:1

Стандард - Цюрих 1:1

Русенборг - Виктория Пльзень 0:1

Бенфика - Трабзонспор 2:0

***

Напомним, что вчера сыграли

Динамо - Рубин 0:2

Зестапони - Штурм 1:1

Экранас - БАТЭ 0:0

АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0

Литекс - Висла Краков 1:2

Генк - Партизан 2:1

Рейнджерс - Мальме 0:1

Твенте - Васлуй 2:0

***

Ответные матчи состоятся

2 августа

БАТЭ - Экранас

Шэмрок Роверс - Копенгаген

Панатинаикос - Оденсе

3 августа

Рубин - Динамо Киев

Мальме - Рейнджерс

Васлуй - Твенте

Слован Братислава - АПОЕЛ

Виктория Пльзень - Русенборг

Цюрих - Стандард

Висла Краков - Литекс

Штурм - Зестапони

Марибор - Маккаби Хайфа

Динамо Загреб - ХИК

Партизан - Генк

Трабзонспор - Бенфика

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