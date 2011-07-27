Результаты матчей Лиги чемпионов

Ответные игры 2-3 августа

Завершился первый круг третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА ХИК - Динамо Загреб 1:2 Копенгаген - Шэмрок Роверс 1:0 Оденсе - Панатинаикос 1:1 Маккаби Хайфа - Марибор 2:1 Стандард - Цюрих 1:1 Русенборг - Виктория Пльзень 0:1 Бенфика - Трабзонспор 2:0 *** Напомним, что вчера сыграли Динамо - Рубин 0:2 Зестапони - Штурм 1:1 Экранас - БАТЭ 0:0 АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0 Литекс - Висла Краков 1:2 Генк - Партизан 2:1 Рейнджерс - Мальме 0:1 Твенте - Васлуй 2:0 *** Ответные матчи состоятся 2 августа БАТЭ - Экранас Шэмрок Роверс - Копенгаген Панатинаикос - Оденсе 3 августа Рубин - Динамо Киев Мальме - Рейнджерс Васлуй - Твенте Слован Братислава - АПОЕЛ Виктория Пльзень - Русенборг Цюрих - Стандард Висла Краков - Литекс Штурм - Зестапони Марибор - Маккаби Хайфа Динамо Загреб - ХИК Партизан - Генк Трабзонспор - Бенфика

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