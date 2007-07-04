Россия напряглась: в Гватемале открылась сессия МОК

В Гватемале открылась сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определена столица зимней Олимпиады 2014 года.

Как сообщает радио “Свобода”, сегодня проходят финальные презентации городов-претендентов.

Голосование завершится в ночь на четверг.

На проведение Игр 2014 года претендуют Сочи, австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхенчхан.

На презентацию Сочи в гватемалу прибыл российский президент Владимир Путин. Завтра в Сочи - выходной день.