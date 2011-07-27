Блохин: Нашей целью является победа на Евро-2012

Заданием сборной Украины на чемпионате Европы 2012 года является победа, невзирая на неудачные последние игры "сине-желтых".

Об этом заявил главный тренер украинцев Олег Блохин в интервью польскому изданию Onet.pl.

"За три с половиной года моего отсутствия в команде многое изменилось. Тренерство на чемпионате Европы является знаком престижа и большого доверия. С другой стороны я осознаю, какая большая ответственность лежит на моих плечах. И она двойная, принимая во внимание тот факт, что Евро-2012 состоится в Украине", - сказал он.

"Чем ближе к чемпионату Европы, тем больше давление на команду и главного тренера. Однако тренерский штаб работает спокойно, в своем ритме и в соответствии с установленным графиком", - прибавил Блохин.

По словам наставника, первоочередной задачей для победы на Евро-2012 является выход из группы.

"Нашей целью является победа на Евро-2012. Первоочередным заданием для достижения этой цели является выход из группы. Конечно, мы стремимся к максимальному, но без реализации первой задачи вторая не имеет смысла. Нужно реализовывать цель шаг за шагом", - объяснил он.

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