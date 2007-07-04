Россия привезла на Олимпийскую презентацию 63 тонны оборудования

На этой неделе 119-ая сессия МОК в Гватемале определит, в каком городе будут проходить зимние Олимпийские игры 2014 года.

Всего за 10 дней до объявления столицы зимних Олимпийских игр 2014 года, рейтинг трех городов-претендентов сравнялся.

Согласно оценкам авторитетного интернет-портала Around The Rings (ATR), который и подсчитывает рейтинги предолимпийской гонки, в противостоянии российского Сочи, австрийского Зальцбурга и корейского Пхенчхана на данный момент наблюдается полное равенство. Все три города-кандидата набрали по 83 балла из 110 возможных. Подобное троевластие случилось впервые за почти два десятка лет, на протяжении которых ATR подсчитывает рейтинг кандидатов на право принять летние и зимние Игры.

"Я предполагал, что в финальном рейтинге претенденты окажутся близко друг к другу, но увидеть в итоге всех троих с одинаковой суммой баллов было большой неожиданностью", - цитирует пресс-релиз ATR главного редактора портала Эда Хула.

Первое, чем удивила Россия жителей Гватемалы, - это самолет Ан-124 "Руслан", на котором прибыла российская делегация. Это самый большой в мире серийный грузовой самолет. Около 500 человек посетили аэропорт, чтобы посмотреть на чудо российского авиастроения. Самолет прибыл в Гватемалу 27 июня.

Генеральный директор Заявочного комитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко отметил: "Для "Сочи-2014" большая честь, что оборудование для нашей финальной презентации на сессии Международного Олимпийского комитета доставил лучший в мире грузовой самолет. Компания "Волга-Днепр", которая проводила перевозку оборудования, сообщила, что российский заявочный комитет доставил в Гватемалу быстровозводимый каток с искусственным льдом, сцену, аудио-, телеоборудование и другое снаряжение для презентации проекта проведения Олимпиады в Сочи. Общий вес груза составил около 63 тонн. Каток занимает площадь размером 15 на 18 метров. Он расположен под специально сооруженной крышей. Артисты Государственного Санкт-Петербургского балета исполнили отрывки из постановки "Спящая красавица". Качеством льда фигуристы остались довольны.

Похвалил лед даже олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко. "Тут можно попытаться сделать прыжки даже в три с половиной оборота".

В беседе с корреспондентом РИА Новости президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своими соображениями по поводу сильных и слабых сторон конкурентов Сочи.

"Зальцбург хорош тем, что члены МОК уже сто раз там бывали и знают, что там есть и что от него ждать. Зато мы можем построить для Олимпиады самые современные спортивные объекты, чем тот же Зальцбург не может похвастаться", - сказал Третьяк.

Говоря о корейской заявке, знаменитый хоккеист отметил, что в Пхенчхане нет достаточно высоких гор для проведения олимпийских соревнований по скоростному спуску у мужчин.

"Хотя все остальное они могут построить не хуже нашего", - добавил он .

Из США в Гватемалу прибыл президент России Владимир Путин.