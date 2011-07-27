Семин: Мы не сдаемся

Наставник киевского "​​Динамо" Юрий Семин прокомментировал домашнее поражение от "Рубина" со счетом 0:2 в матче третьего квалифай-раунда против казанского Лиги чемпионов.

"Аакцент был сделан на атакующие действия. Неожиданно пропустили нелепый первый гол, который, конечно, многое усложнил.

"Рубин" огромными силами оборонялся. Нам очень сложно было преодолеть оборону. Но если в первом тайме моменты были довольно неплохие, то во втором тайме - вновь нелепая ошибка, - непонятный 11-метровый, который решил исход игры.

Ни Милевский, ни Алиев не изменили ситуацию на поле и остроты не создали", - заявил Юрий Павлович во время флеш-интервью каналу "2 +2".

Что касается ответной игры, которая состоится через неделю в столице Татарстана, Семин сказал:

"Мы сейчас думаем об этой игре. А в следующей игре мы еще будем бороться. Далее ситуация покажет".

ТСН