Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

07:12, 27 июля 2011
Спорт
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Первый игровой день 3-го раунда

Завершились первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА

Динамо - Рубин 0:2

Зестапони - Штурм 1:1

Экранас - БАТЭ 0:0

АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0

Литекс - Висла Краков 1:2

Генк - Партизан 2:1

Рейнджерс - Мальме 0:1

Твенте - Васлуй 2:0

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Сегодня вечером свои первые матчи проведут:

ХИК - Динамо Загреб

Копенгаген - Шэмрок Роверс

Оденсе - Панатинаикос

Маккаби Хайфа - Марибор

Стандард - Цюрих

Русенборг - Виктория Пльзень

Бенфика - Трабзонспор

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Ответные игры 2-3 августа

 

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