Создана Ассоциация ветеранов спорта

26 июля в Киеве состоялось собрание инициативной группы ветеранов физической культуры и спорта, на котором единогласно было принято решение о создании Ассоциации ветеранов спорта Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, в собрании приняли участие заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Вадим СЫСЮК, председатель инициативной группы ветеранов Виктор ТКАЧЕНКО, представители всеукраинских общественных организаций, федераций и спортивных клубов.

В.СЫСЮК, приветствуя членов инициативной группы, сказал, что создание ассоциации будет способствовать становлению единой системы ветеранского спорта, его развитию на всех уровнях, социальной защите ветеранов физической культуры и спорта, а также существенно улучшит организацию всеукраинских спортивных соревнований ветеранов и их участия в международных спортивных турнирах.

Он заверил, что Государственная служба молодежи и спорта будет активно сотрудничать с новосозданной ассоциацией, поддерживать ее развитие и оказывать посильную помощь.

По словам В.ТКАЧЕНКО, создание Ассоциации ветеранов спорта Украины будет показывать молодежи пример физически активной жизни, занятий спортом и физкультурой.

На совещании был рассмотрен проект устава ассоциации.

Ассоциация объединит федерации, ассоциации, союзы, объединения и клубы, которые развивают или содействуют развитию ветеранского движения и спорта ветеранов.

Членами ассоциации могут быть международные, всеукраинские, региональные и местные общественные организации физкультурно-спортивной направленности ветеранов физической культуры и спорта.