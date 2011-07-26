Динамо предстоит отыгрываться в Казани

Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА Динамо - Рубин 0:2 Зестапони - Штурм 1:1 Экранас - БАТЭ 0:0 АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0 Литекс - Висла Краков 1:2 Генк - Партизан 2:1 Рейнджерс - Мальме 0:1 Твенте - Васлуй 2:0 *** Завтра играют ХИК - Динамо Загреб Копенгаген - Шэмрок Роверс Оденсе - Панатинаикос Маккаби Хайфа - Марибор Стандард - Цюрих Русенборг - Виктория Пльзень Бенфика - Трабзонспор *** Ответные игры 2-3 августа

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