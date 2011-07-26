Динамо предстоит отыгрываться в Казани
22:56, 26 июля 2011Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершились сегодняшние матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА
Динамо - Рубин 0:2
Зестапони - Штурм 1:1
Экранас - БАТЭ 0:0
АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0
Литекс - Висла Краков 1:2
Генк - Партизан 2:1
Рейнджерс - Мальме 0:1
Твенте - Васлуй 2:0
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Завтра играют
ХИК - Динамо Загреб
Копенгаген - Шэмрок Роверс
Оденсе - Панатинаикос
Маккаби Хайфа - Марибор
Стандард - Цюрих
Русенборг - Виктория Пльзень
Бенфика - Трабзонспор
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Ответные игры 2-3 августа
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